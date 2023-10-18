США усомнились в причастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа Постпред США при ООН: Израиль не причастен к удару по больнице Аль-Ахли в Газе

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По оценке Вашингтона, Израиль не причастен к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, жертвами которого стали сотни граждан, заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Прошлым вечером президент [США Джо Байден] поручил своей команде по национальной безопасности продолжать собирать информацию о том, что случилось в действительности. Мы продолжаем собирать информацию, на данный момент наша оценка <...> такова, что Израиль не несет ответственности за взрыв, произошедший вчера в больнице Газы, — сказала Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза ООН.

Международную встречу, посвященную атаке на медучреждение, организовали по инициативе РФ, КНР и ОАЭ. В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, по информации палестинской стороны, погиб 471 человек, 342 были ранены.

Ранее Джо Байден, прилетевший в Израиль с визитом 18 октября, заявил, что удар по больнице могли нанести члены группировки ХАМАС. Он пообещал Израилю всю необходимую помощь для защиты от обстрелов со стороны Палестины. Заявление американского лидера о невиновности израильской стороны высмеял военкор Александр Коц. «Приехал и во всем разобрался», — написал он в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин назвал удар по медучреждению «ужасным событием» и призвал все стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему проведению переговоров. По словам главы государства, РФ надеется, что эта трагедия станет для ХАМАС и ЦАХАЛ сигналом для окончания боевых действий.