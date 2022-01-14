Bloomberg: США усилили давление на ЕС для введения санкций против РФ

Вашингтон усилил давление на страны Евросоюза, чтобы вынудить их быстрее ввести санкции против России. США выразили озабоченность промедлением со стороны Брюсселя, несмотря на то что переговоры идут уже достаточно долго, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники сообщили, что в Белом доме обсудили ряд возможных действий со стороны РФ, в ответ на которые могут быть введены ограничительные меры. В частности, речь идёт об эскалации конфликта на Украине и попытке переворота в стране.

Речь о любых попытках организовать переворот против президента Украины Владимира Зеленского или других действиях по дестабилизации его правительства. <...> Единый​ фронт экономического сдерживания является решающим рычагом в попытках отвлечь Путина от военных действий, — говоритс я в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил итальянской газете La Repubblica, что Североатлантический альянс будет готов поддержать Украину в случае эскалации противостояния с Россией, поскольку она является ценным партнёром НАТО. Однако обязательства военно-политического блока по защите государств относятся только к странам, входящим в его состав.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что в случае эскалации напряжённости вокруг ситуации на Украине США и их союзники из G7 будут готовы ввести финансовые и экономические санкции против Москвы, а также усилить военную поддержку Киева. В Вашингтоне считают, что Россия якобы собирается вторгнуться на территорию соседней страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО в настоящее время показывает полную недоговороспособность в дискуссии с Россией. Говоря о реакции Альянса и США на предложения РФ по безопасности, министр отметил, что Москва ожидает ответа на свои инициативы.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседания Совета Россия — НАТО.