США уличили в подготовке провокации с химикатами на Украине Глава войск РХБЗ: США намерены организовать провокацию с химикатами на Украине и обвинить РФ

Фото: MARKIIAN LYSEIKO via imago-images.de/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Американские власти намерены заняться организацией провокации на Украине с использованием токсических веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что при этом Вашингтон собирается обвинить в этом Москву. По словам Кириллова, не так давно бывший посол США в РФ Джон Салливан сказал, что Россия «планирует использовать химическое оружие в зоне проведения спецоперации», передает РИА Новости.

Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов, — заметил начальник войск РХБЗ.

Как рассказал Кириллов, Салливан выступал на мероприятии, посвященном событиям на Украине. Он сказал, что эту встречу организовала влиятельная американская неправительственная организация. Именно там бывший посол США в РФ, по информации Кириллова, и обвинил Россию в подготовке использования химического оружия.

Ранее российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны заявлял, что Киев готовит фальшивые доказательства хищения российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС. Ведомство заявляет, что к подготовке «документальной основы» привлечены специалисты Управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

По обнародованным данным, провокация призвана создать негативный фон и оказать давление на страны, которые еще не ввели и не поддержали санкции против России.