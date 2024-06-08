США уличили в грязной игре с глобальной хаотизацией Малофеев: США реализуют план глобальной хаотизации для удержания лидерства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Малофеев

США реализуют план глобальной хаотизации на примере Ближнего Востока, заявил председатель совета директоров группы компаний «Царьград» и руководитель фонда Константин Малофеев в ходе обсуждений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, так Вашингтон пытается удержать мировое лидерство.

На самом деле этот хаос запланирован. Я читал один любопытный документ 1982 года — доклад генерала Энона на Сионистском конгрессе. Тогда Израиль боялся, что Советский Союз победит в противостоянии двух супердержав (США и СССР. — NEWS.ru) и Израиль окажется один-одинешенек без геополитического спонсорства США в окружении арабских стран. Они тогда придумали, что им нужна хаотизация Ближнего Востока, в котором Израиль останется цитаделью, и в таком случае они смогут прожить без американской помощи, — вспомнил он.

Как отметил Малофеев, в 1982 году реализовывать этот план не потребовалось, но впоследствии по Ближнему Востоку «прокатилась арабская весна» (2010–2012). Он напомнил, что серия антиправительственных протестов произошла в арабских странах при президентстве Барака Обамы, который меньше других американских лидеров поддерживал Израиль. По его словам, восстания затронули почти все государства региона, удержаться удалось лишь одной Сирии.

Посмотрите, как это сработало тогда на примере Ближнего Востока и Израиля. Почему мы не считаем, что именно сейчас реализуется такой же план в глобальном масштабе? Если ты не можешь удержать свое лидерство, то почему тебе не стать цитаделью порядка? Относительного порядка с палатками и шприцами в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Но у тебя войны, по крайней мере, нет на территории, — заявил Малофеев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что убийства мирного населения на Ближнем Востоке ухудшают перспективы действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, в то время как гибель россиян Вашингтону безразлична. По его словам, в этом и заключается отличие конфликта на Ближнем Востоке от вооруженного столкновения на Украине для Белого дома.