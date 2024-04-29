США уличили ЦАХАЛ в грубом нарушении прав человека Госдеп: пять подразделений ЦАХАЛ грубо нарушали права человека до 2023 года

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

США установили, что пять подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были замечены в грубых нарушениях прав палестинцев задолго до 7 октября 2023 года. Это происходило не в сектора Газа, рассказал на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

После тщательного процесса мы установили, что пять израильских подразделений были ответственны за отдельные случаи грубых нарушений прав человека. Все эти инциденты произошли задолго до 7 октября [2023 года], и ни один из них не произошел в секторе Газа, — рассказал Пател.

Чиновник также уточнил, что четыре из пяти подразделений «фактически устранили эти нарушения». При этом он отказался уточнить их названия, обещая обнародовать позже. По его словам, США и Израиль активно сотрудничают по данному вопросу и израильская сторона предоставляет всю необходимую информацию.

Ранее сообщалось о ведении подготовки Израилем к крупномасштабной военной операции в городе Рафах на юге Газы. По словам генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, он больше всего опасается того, что Армия Израиля намерена сделать это вне зависимости от поступления от США военной помощи.