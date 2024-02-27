В Турции рассказали о давлении США из-за торговли с Россией Aydınlık: США угрожают турецким компаниям за торговые связи с Россией

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Дипломаты США, работающие в Турции, угрожают местным компаниям санкциями за торговые отношения с Россией, пишет газета Aydınlık. Отмечается, что сотрудники американского посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле лично посещают бизнесменов и финансовые учреждения, а также «напрямую приглашают их в посольство США».

В частности, предприниматели на условиях анонимности рассказали, что одним из этих чиновников является Гюлин Кан Юксельтан, специалист по экспортному контролю в генеральном консульстве США в Стамбуле. В беседе с изданием она не стала опровергать информацию о визитах, однако заявила, что не уполномочена комментировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях против России привел к негативным последствиям для торговли между РФ и Турцией. Документ напрямую не касался энергетики, но замедлил перечисление некоторых платежей за российскую нефть и ударил по турецкому экспорту.

До этого сообщалось о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Анкару. Предположительно, во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны обсудят аспекты торговых отношений двух государств, вопросы расчетов и дорожную карту создания газового хаба.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовится к контактам между странами на высшем уровне, однако Путин не планирует встречаться с Эрдоганом до окончания выборов главы государства. По его словам, отказ от проведения встречи связан с напряженным графиком Путина.