США тайно вывезли афганский спецназ через секретную базу ЦРУ

Американские спецслужбы в течение нескольких недель августа провели тайную операцию, в ходе которой вывезли через секретную базу ЦРУ в Афганистане сотни своих граждан и работавших вместе с США афганских спецназовцев. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В операции были задействованы сотрудники ЦРУ, дипломаты и представители Командования специальных операций США. Они информировали находившихся в Афганистане американцев и афганцев из групп риска, в том числе бойцов сил спецназначения армии страны, о более безопасном пути эвакуации.

Беженцы добирались до секретной базы ЦРУ Eagle, расположенной за пределами Кабула, на тот момент уже захваченного боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Оттуда их на вертолетах доставляли в аэропорт афганской столицы, несколько самолетов с эвакуированными вылетели, в том числе, в Германию.

Точное число эвакуированных людей не раскрывается, но издание утверждает, что речь идет как минимум о тысяче афганских спецназовцев и их родственников. Сама база Eagle 27 августа была уничтожена, чтобы не допустить попадания находившегося на ней секретного оборудования и разведданных в руки талибов.