США тайно передали ВСУ свои самые мощные бронемашины: что о них известно Forbes: США тайно передали ВСУ свои самые мощные бронемашины Assault Breachers

Фото: Cpl. Alisha Grezlik/115th Mobile Public Affairs Detachment

Assault Breachers

США тайно, без официального объявления передали Украине свои «самые мощные бронемашины» Assault Breachers для прорыва обороны российских войск. В чем особенность этой техники и где ее заметили на Украине?

Что известно о тайных поставках Assault Breachers

«Соединенные Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну, а возможно, и несколько своих самых мощных бронемашин», — отмечал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Вашингтон мог передать Киеву одну или шесть бронемашин Assault Breachers. Для сокрытия информации о передаче техники Белый дом мог в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнести эти бронемашины к категории «оборудования для разминирования».

Где заметили бронемашины Assault Breachers

Бронемашины заметили на фотографиях, опубликованных на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«3 ноября на Украине отмечался День ракетных войск, артиллерии и инженерных войск. На официальных фотографиях можно увидеть впечатляющий набор боевой инженерной техники. Оборудование включает машину Assault Breacher американского производства», — писал Экс.

Что известно о бронемашине Assault Breachers

Assault Breacher — 55-тонная машина для разминирования и расчистки препятствий с бронированным корпусом танка М-1 Abrams. Она имеет навесное оборудование для противоминного плуга или бульдозерного отвала и пусковые установки для разминирования линейных зарядов.

«Экипаж из двух человек штурмовой машины стоимостью $4 млн может выкапывать и безопасно взрывать зарытые мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые насыпи, а затем отмечать крошечными флажками безопасную полосу для танков и боевых машин, чтобы они могли прорваться через брешь. И экипаж может делать все это, не покидая защиту своей бронированной машины», — говорится в материале Forbes.

Экс утверждает, что Assault Breacher является одной из наиболее защищенных и универсальных бронемашин. Пара единиц такой техники может выполнять ту же работу, для которой потребуется четыре, пять или шесть бульдозеров или экскаваторов, заявляет обозреватель.

Фото: Official Marine Corps Photo by Lance Cpl. Brian M. Woodruff/Public Domain/wikipedia Assault Breachers

«Командиры на местах говорят, что Assault Breacher обеспечивает лучшую защиту, чем техника, которую они используют в настоящее время или применяли ранее, и что это уменьшает количество транспортных средств в точке прорыва», — сообщил директор британской фирмы Pearson, которая производит оборудование для этих бронемашин.

Отмечается, что Assault Breacher обладает всеми качествами боевых машин Leopard 2R (пашет и имеет толстую броню), которые Финляндия передала Украине, но также добавляет встроенные пусковые установки для дистанционного разминирования.

Какой бригаде ВСУ может достаться Assault Breacher

По мнению Экса, американская бронемашина нужна 47-й механизированной бригаде ВСУ.

«47-я механизированная бригада украинской армии, которая имеет на вооружении многие из лучших тяжелых машин западного производства, начала контрнаступление на юге в начале июня со всеми шестью машинами-нарушителями Leopard 2R. Но 47-я бригада бросила три Leopard 2R во время неудачной попытки прорваться через плотное минное поле к югу от Малой Токмачки в Запорожье 9 июня. Хотя время от времени были замечены уцелевшие Leopard 2RS, вполне возможно, что бывшие финские машины становятся непригодными для эксплуатации, поскольку их количество приближается к нулю», — уверен обозреватель.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Поможет ли Assault Breacher украинской армии

Военный эксперт Владимир Прохватилов в комментарии NEWS.ru заявил, что американские бронемашины не принесут ВСУ никаких успехов. Он уверен, что Assault Breacher будут подрываться на минных полях или уничтожаться артиллерией.

«Главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что им нужно больше средств для разминирования. Но инженерные войска российские — лучшие в мире. Тем более у Киева пошла нехватка снарядов. У нас производство растет. Одна такая машина по мощности равна трем бульдозерам, а переданные ВСУ две — шести. Чтобы подбить шесть бульдозеров, нужны шесть ракет, а чтобы подбить две бронемашины — две ракеты. Вот и все», — констатировал Прохватилов.

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