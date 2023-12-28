«США сыпятся, как СССР»: Бут о Жириновском-Нострадамусе и «старике Байдене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Бут

После освобождения из американской тюрьмы бизнесмен и депутат Законодательного собрания Ульяновской области от ЛДПР Виктор Бут ездил по России, рисовал картины и готовил книгу воспоминаний, которую сравнивает с увлекательным детективом. Президент США Джо Байден называл его опасным человеком, а Голливуд снял по мотивам его истории фильм «Оружейный барон». В эксклюзивном интервью NEWS.ru Бут рассказал о телеграмме Дональду Трампу, ЛДПР, рисовании и новой жизни после 15 лет в тюрьме.

«Самое главное — это побыть в семье»

— Виктор Анатольевич, недавно исполнилась годовщина вашего освобождения из американской тюрьмы. Как у вас прошел этот год?

— Очень насыщенно. Самое главное, я на родине со своими любимыми близкими. Я дома. Год был полон событий. Удалось побывать во многих регионах, посмотреть, как живет страна, почувствовать, вернуться обратно в наше информационное поле. Но самое главное — это побыть в семье: с родными и близкими, с мамой.

— Вы стали депутатом Законодательного собрания Ульяновской области. Почему пошли в политику?

— Для меня это такая необходимая ступень — разобраться, чем живет отдельно взятый регион, как эти проблемы решаются. Что происходит в экономической сфере, в социальной? Это очень интересно, очень сложно, очень многому приходится учиться с нуля. Такого опыта раньше не было. Надеюсь, с помощью коллег это получится.

— Вы все-таки больше политик или предприниматель?

— Скорее предприниматель, политиком себя не считаю. Просто стараюсь сделать все, чтобы быть полезным родине, чтобы как-то помочь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктор Бут

«ЛДПР пережила свое название»

— Вернувшись из США в Россию, вы сразу вступили в ЛДПР. Какие главные задачи вы для себя определили в политике?

— Без сомнения, это консолидация нашего общества, достижение победы. Лидер нашей партии Леонид Слуцкий выступил с инициативой «Плечом к плечу», в рамках которой объединены все политические патриотические силы.

В любом случае ЛДПР где-то, наверное, пережила свое название. Мы точно не либеральны. И сейчас слово «демократическая» в русском языке приобретает, скорее всего, ругательные интонации. Но так сложилось традиционно. ЛДПР — старейшая партия, зарегистрирована еще в конце 1980-х. Поэтому нам развивать то наследие, которое оставил основатель партии Владимир Жириновский, — человек, который всегда говорил правду, всегда затрагивал острые, неудобные проблемы.

В общем-то, партия — очень активная, есть сильное молодежное крыло. Мы не боимся выходить с инициативами. Мы такие, зубастые. Готовы драться за интересы русского народа, как говорил Владимир Вольфович. Под этим понятием я подразумеваю всех, кто живет в России, все народы, потому что нас на Западе называют исключительно русскими. И отстаивать интересы, помогать стране, помогать президенту.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Новый член ЛДПР Виктор Бут во время собрания членов партии

— С сентября, когда прошли выборы и вы стали депутатом, что конкретно вам удалось уже сделать для области?

— Мы с коллегами участвовали в принятии бюджета, в обсуждении повестки различных комитетов, того, какой потенциал есть у региона, чем я и наша фракция могут помочь в его развитии. Ульяновская область — очень мощный индустриальный центр Поволжья. Очень много возможностей есть как в сельском хозяйстве, в промышленности, так и в образовании, в туризме.

— Вам предложили избираться в депутаты местные активисты?

— Это была инициатива партийцев, которые активно работают в регионе. У нас там очень сильная региональная организация.

— Тем не менее в Ульяновске были и недоброжелатели. Ранее глава области, член ЦК КПРФ Алексей Русских призывал снять вашу кандидатуру из-за судимости в США. Что вы думаете на этот счет?

— Этот инцидент исчерпан. У нас хорошие рабочие отношения с Алексеем Ивановичем Русских. Он потом позвонил и поздравил меня с избранием. Так что все нормально.

«Жириновский — наш современный Нострадамус»

— Исполнилось 30 лет с тех пор, как ЛДПР первый раз избиралась в Госдуму. Как вы считаете, почему все эти годы ЛДПР сопутствует успех на выборах? Кстати, и последний раз партия заняла второе место по стране.

— Успех, наверное, опять же, в том, что все эти 30 лет партия стояла на защите и простых людей, и предпринимателей, и в целом отстаивала позиции России.

ЛДПР выходит со многими инициативами, часть из которых, к сожалению, у нас потом «приватизируют». Но главное, что потом они проходят через парламент. У нас очень много ценных идей, которые наш депутатский корпус постоянно собирает, выдвигает. Почти каждую неделю в Думе кто-то из наших членов партии предлагает инициативу. Мы сохраняем обратную связь с избирателями, мы чувствуем пульс страны, понимаем, что происходит в России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский

Владимир Вольфович оставил нам огромное наследие. Он наш современный Нострадамус, который предсказал очень много событий за счет правильного анализа, за счет понимания в геополитике, глубокого знания международных отношений, психологии тех людей, с кем нам приходится сталкиваться. И я считаю, что наша задача — продолжить это наследие, развивать его.

Главное, партия не может стоять на месте. Мы должны развиваться, сохраняя лучшие традиции. Я думаю, что это удается с новым руководителем Леонидом Слуцким. Он не просто сохранил партию. Много ведь звучало мнений, что она была сделана под Жириновского и с его уходом уйдет в никуда. Однако, наоборот, нас стало больше. У нас очень сильные региональные отделения, которые работают на всех территориях, включая новые.

Мы были одной из первых партий, которые открыли свои региональные отделения на новых территориях. В прошлом декабре, буквально через неделю после моего возвращения, мне посчастливилось принимать участие в открытии регионального отделения в Луганске. Это была большая честь. Потом — в Донецке и в Запорожье. И это очень яркое событие, которое останется, наверное, в памяти на всю жизнь.

Фото: РИА Новости Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута (справа) в аэропорту Абу-Даби

— Вы 15 лет провели в американской тюрьме. Потом произошло чудо — состоялся обмен. Как вы считаете, стоит ли снять фильм о вашей жизни?

— Мы русские люди. Любой наш человек на моем месте, наверное, повел бы себя точно так же. Просто нельзя было предавать Родину. Нельзя было как-то ломаться под тяжестью. Это у нас в крови.

А решение, снимать ли фильм, наверное, за профессионалами. К сожалению, я очень далек от киноискусства, мало что в нем понимаю.

Это сложный процесс, насколько я знаю, очень кропотливый. Приходили с предложениями о каких-то проектах, но пока все на начальной стадии обсуждения.

— Нет ли у вас желания сесть за мемуары, поделиться тем, как удалось преодолеть испытания судьбы?

— Сейчас мы совместно с журналисткой из Великобритании готовим книгу. Это будет расследование, такое детальное изучение фактов, чтобы разобраться, прежде всего для себя, в том, что же и как произошло.

Последнее восемь-девять месяцев собираем факты, документы и свидетельства. Что происходило до ареста, во время ареста, во время суда и в Бангкоке, и в Нью-Йорке. Увлекательный материал, достойный детектива. Надеемся, в следующем году книга выйдет. И хочу потом сделать русскую версию, добавив туда воспоминания уже на русском языке.

— Президент Джо Байден назвал вас самым опасным человеком в мире. Как вы к этому относитесь?

— Пусть боятся. Если моя роль в том, чтобы отстаивать интересы России, то я готов их защищать, готов сделать все, чтобы враги нас действительно боялись.

А президенту Байдену даст оценку история. С одной стороны, он очень старый человек. По-человечески я понимаю, что ему нужен уход и внимание. Роль президента такой большой страны ему не по плечу. Но, видимо, кому-то очень выгодно, чтобы у руководства Соединенных Штатов Америки стоял такой человек, как Джо Байден. Все можно списать на старика. Вопрос, наверное, в том, кто за этим стоит и что будет после Байдена.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Станут ли при Трампе отношения РФ и США лучше

— Интересно, что будет после Байдена? В Штатах вовсю началась предвыборная гонка, мы видим жестокое противоборство нынешнего президента с Трампом. Могут ли отношения наших стран измениться в случае избрания Трампа?

— В лучшую сторону — нет. Мы это видели, когда Трамп был президентом. Все его попытки наладить отношения разбились о «глубинное государство», как его называют, увязли в «вашингтонском болоте», как выражался Трамп.

В Америке, к сожалению, президент не является тем человеком, который управляет страной. Он выполняет представительские функции, церемониальные.

Как бы Трамп ни хотел, элиты, глобалисты, которые стоят за этими элитами, не позволят ему наладить отношения с Москвой, хотя бы рабочие. Более того, они толкают не только США, но и другие страны на открытый конфликт с Россией. И это мы видим на примере того, что происходит на Украине.

— Тем не менее Трамп борется за власть...

— Мы слышали его риторику. Я очень внимательно наблюдал за ним, с того момента, как Трамп объявил, что будет кандидатом. Все его восприняли тогда иронически. Тем не менее Трамп победил. Почему? В Америке очень сильно назрела потребность в переменах. Сейчас США все больше напоминают поздний Советский Союз — всё начинает сыпаться, элиты уже не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому.

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press Дональд Трамп

Страна сильно разделена на несколько социальных групп, которые вооружены до зубов. Созданы условия для очень сильного протяженного конфликта, который может в любой момент начаться. И это будет реально жестокая гражданская война.

В американском обществе, к сожалению, не осталось памяти о том, что такое война, как в России. У нас каждая семья хранит память и о Великой Отечественной, и о происходившем в Афганистане и Чечне. Поэтому мы понимаем цену мира, как он завоевывается. Наверное, самое последнее, чего мы хотим, это вооруженного конфликта.

Никто, никакой народ на планете, не заплатил такой высокой цены, как русские, за то, чтобы жить в мире, за свой суверенитет, как сказал недавно Путин. А для населения США конфликт — это где-то там, далеко.

Американцам внушают, что, оказывается, и ядерный конфликт можно пережить, что наложим несколько пакетов санкций — и Россия сломается. А дальше что? Где план Б? Его у них нет. Рано или поздно они сядут за стол переговоров и договорятся или уже переговоры будут о капитуляции. Другого выхода, на мой скромный взгляд, просто не существует.

Зачем Бут позвал Трампа в Россию

— Весной вы отправили телеграмму Трампу, пригласив его в Россию. Почему вы это сделали?

— Я понял, что Трампа могут просто убрать. Он очень начал раздражать глобальные элиты. Я пригласил, чтобы его не убили, не отравили, не подставили. Россия сейчас — самое безопасное место, в том числе и для Трампа, чтобы он возглавил глобальное сопротивление этим глобалистам и повел бы за собой американский народ.

Понимаете, сейчас американские элиты ведут войну против своего собственного народа. Мы говорим, что они воюют с нами. Да, действительно это конфликт с нами. Но прежде они потренировались на своем народе.

Там давно назревают сильные социальные проблемы. Никто не хочет их решать. Представляете, Украине выделяют сотни миллиардов долларов, а в собственную инфраструктуру ничего не вкладывается. Естественно, население это понимает. И рано или поздно это недовольство выплеснется. Вопрос в том, сможет ли Трамп вычистить это болото. За первый срок у него не получилось. Сомневаюсь, что у него вообще получится, даже если он изберется на второй срок.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Виктор Бут оформляет в здании Центрального телеграфа в Москве международную телеграмму в адрес экс-президента США Дональда Трампа

— А он вам ответил?

— Нет, господин Трамп не ответил. Может, он взял это на заметку. Посмотрим, как все это сложится.

Как Бут открыл в себе художника в американской тюрьме

— Виктор Анатольевич, вы уже говорили, что в тюрьме открыли в себе способности к живописи. По вашим словам, это помогло вам выжить в заключении. А чувствуете ли потребность писать картины сейчас?

— Это уже необходимость! Ощущение того, что ты должен это делать. Появляется зуд, руки чешутся, реально хочется. К сожалению, не всегда есть время. Тем не менее, надеюсь, скоро появится и место, и время, чтобы продолжить работу, делать новые картины и в графике, и маслом.

Это очень важно, тем более столько впечатлений, которые как художнику хочется отразить.

— А что говорили профессионалы, которые оценивали ваше творчество?

— Оценки давали специалисты — те, кто в этом понимает немножко больше, чем я. В целом отзывы были положительные. Тем не менее я считаю свои способности очень скромными. Надеюсь дальше работать в этой сфере. Посмотрим через несколько лет, к чему это приведет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виктор Бут

— Скажите, вас уже узнают на улице?

— Это просто невероятно! С самого возвращения люди ко мне подходили на улице и в торговых центрах. Здоровались, желали добра. Это мне очень помогло, особенно в первое время, адаптироваться, почувствовать, что я на родине. Признателен всем, кто все эти годы за меня переживал, молился, писал мне письма. Сейчас по возможности стараюсь отвечать на те вопросы, которые задают люди. Стараюсь на встречах их всегда выслушать.

— Появились ли у вас поклонники в Америке?

— На удивление очень много. Я получал очень много писем. С некоторыми долгое время состоял в переписке. Поддерживаем контакты даже сейчас, в том числе и со своими товарищами по несчастью, которые тоже освободились.

— Поразительно, что вы выучили девять языков, находясь в тюрьме. Как вам это удалось?

— Это была необходимость. Нужно было вести нормальную жизнь. Это означает правильно использовать свое время. Чтение и рисование были замечательным способом этого достичь. Однако я также понимал, что нужно поддерживать себя в форме. Изучение языков было своего рода тренировкой для ума, как и физические упражнения.

— Как будете отмечать Новый год?

— В домашнем кругу, как, наверное, любой нормальный человек в нашей стране. С родными, близкими, в Москве.

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