Глава Торговой палаты США в России Алексис Родзянко поведал о том, что студенты из РФ стали чаще сталкиваться с невыдачей американских виз в учебных целях. По его словам, основной причиной является «сомнительное происхождение денег у родителей».
Родзянко считает, что в настоящее время отказы в выдаче виз идут с обеих сторон,
Он надеется, что несмотря на разногласия между странами, обмены в культуре, образовании и бизнесе будут поощряться.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский дипломат два месяца не мог получить визу в США. Руководитель департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов, который не смог принять участие в Молодёжном форуме в Нью-Йорке из-за невыдачи визы, рассказал, что соответствующий запрос в посольство США подали ещё в октябре 2019 года.
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