https://static.news.ru/photo/d5fffa6e-252d-11ea-911a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Глава Торговой палаты США в России Алексис Родзянко поведал о том, что студенты из РФ стали чаще сталкиваться с невыдачей американских виз в учебных целях. По его словам, основной причиной является «сомнительное происхождение денег у родителей».

Родзянко считает, что в настоящее время отказы в выдаче виз идут с обеих сторон, сообщает РИА Новости.

Он надеется, что несмотря на разногласия между странами, обмены в культуре, образовании и бизнесе будут поощряться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский дипломат два месяца не мог получить визу в США. Руководитель департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов, который не смог принять участие в Молодёжном форуме в Нью-Йорке из-за невыдачи визы, рассказал, что соответствующий запрос в посольство США подали ещё в октябре 2019 года.