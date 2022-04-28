США создадут службу по борьбе с «российской дезинформацией» Politico: в МВБ США создадут отдел по борьбе с «российской дезинформацией»

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В структуре министерства внутренней безопасности США появится пjдразделение по борьбе с российской дезинформацией. Руководить им будет экс-советник властей Украины. Об этом сообщает издание Politico.

МВБ организует в своей структуре совет по управлению дезинформацией для координации усилий по противодействию дезинформации, связанной с национальной безопасностью, особенное внимание будет уделяться миграции и России, — пишет издание.

Исполнительным руководителм совета планируется назначить Нину Янкович. В настоящее время рна является научным сотрудником центра Вильсона в Вашингтоне. Ранее она в качестве стипендиата программы государственного департамента США выступала консультантом правительства Украины по вопросам стратегических коммуникаций, а до этого была руководителем программ помощи демократии в России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала группу участников запрещённой в России неонацистской организации, которая готовила убийство тележурналиста Владимира Соловьёва по заказу СБУ. При задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.