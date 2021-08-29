США сообщили о перехвате ракет, выпущенных по аэропорту Кабула

Системы ПВО США перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту Кабула в Афганистане. Однако, до конца неясно, все ли ракеты были сбиты системой обороны, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Чиновник привёл предварительные данные, также, по его словам, жертв со стороны США нет, но всё может измениться.

Эту информацию косвенно подтвердила журналистка CNN, которая заявила, что в понедельник, 30 августа, в Кабуле были слышны звуки нескольких взрывов. При этом журналистка отметила, что не располагает каким-либо данными об обстоятельствах взрывов.

Ранее девять мирных жителей, из которых шестеро были детьми, погибли при ударе с американского беспилотника в Кабуле. Родственник погибших рассказал, что самым младшим жертвам было два и три года. Он уточнил, что удар пришёлся по дому, в котором жили его братья с семьями.