США сообщили о перехвате ракет, выпущенных по аэропорту Кабула

Системы ПВО США перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту Кабула в Афганистане. Однако, до конца неясно, все ли ракеты были сбиты системой обороны, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Чиновник
Эту информацию косвенно подтвердила журналистка CNN, которая заявила, что в понедельник, 30 августа, в Кабуле были слышны звуки нескольких взрывов. При этом журналистка отметила, что не располагает каким-либо данными об обстоятельствах взрывов.
Ранее девять мирных жителей, из которых шестеро были детьми, погибли при ударе с американского беспилотника в Кабуле. Родственник погибших рассказал, что самым младшим жертвам было два и три года. Он уточнил, что удар пришёлся по дому, в котором жили его братья с семьями.