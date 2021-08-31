США сократили дипмиссию в Минске

Читайте нас в Google Новости

США сократили количество сотрудников в своём дипломатическом представительстве в Минске по требованию белорусских властей. Об этом сообщило посольство на странице в Twitter.

МИД Белоруссии заявил 11 августа, что предложил американской стороне сократить численность посольства США в Минске до пяти человек.

Ещё больше американских дипломатов вынуждены покинуть Белоруссию из-за неудачного решения режима ограничить взаимодействие и диалог, — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил правительству страны подготовить комплекс мер против очередных санкций Запада. 9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав это тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека.

Санкции Лондона, например, направлены на предотвращение полётов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании. Также Соединённое Королевство ввело ряд торговых санкций в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения, а также запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в ответ заявила, что Белоруссия «в долгу не останется».