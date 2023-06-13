«Бьет как поезд»: Украина получит от США снаряды с обедненным ураном WSJ: США собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном

Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США вслед за Великобританией намерены поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. По словам одного высокопоставленного источника, не осталось серьезных препятствий для утверждения поставок.

Снаряд бьет как товарный поезд. Он очень длинный и очень плотный. Таким образом, он направляет большое количество кинетической энергии на определенную точку массива вражеской брони, — сказал военный аналитик Скотт Бостон.

Издание сообщает, что решение было принято Белым домом после дебатов о том, какими боеприпасами стоит оснастить танки, которые США направят Украине. При этом у ряда официальных лиц вызвала беспокойство возможная критика Вашингтона за поставку этих бронебойных боеприпасов из-за их воздействия на окружающую среду.

Обедненный уран представляет собой побочный продукт обогащения природного урана для производства ядерного топлива.

21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила, что королевство намерено поставить Украине танки Challenger со снарядами с обедненным ураном.

25 марта президент РФ Владимир Путин после анонсированных Британией поставок заверил, что России есть чем ответить. Глава государства отметил, что у России есть «сотни тысяч таких снарядов», но она их пока не применяет. Российский лидер заявил, что в ответ страна разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин указал, что строительство хранилища для вооружений на белорусской территории завершится к 1 июля.