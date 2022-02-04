США снова сняли санкции с Ирана

Руководство США приняло решение восстановить отменённые при администрации Трампа исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом в госдепартаменте заявили, что не рассматривают данный шаг как уступку Тегерану, а скорее как необходимую меру. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу ядерного нераспространения, — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель госдепа уточнил, что речь идёт о растущих запасах обогащённого урана в Иране. При этом в настоящее время Вашингтон не готов к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что НАТО обманными путями проникает на территории других государств. Подобная линия поведения в скором времени приведёт к распаду Альянса. По словам иранского лидера, американская стратегия господства потерпела поражение и в настоящее время позиции США слабы. Однако Вашингтон не желает отказываться от политики экспансии. Он использует экономические санкции и стремится дестабилизировать ситуацию в независимых государствах изнутри.