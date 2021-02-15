США снова призвали Турцию избавиться от С-400

https://static.news.ru/photo/aee4e99e-6fb4-11eb-ae73-96000091f725_660.jpg С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анкара должна избавиться от российских ЗРК С-400. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400. Энтони Блинкен выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией, — цитирует ТАСС сообщение Госдепартамента.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Турецкой Республикой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от партнёра по НАТО купить комплексы Patriot вместо C-400. Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника новых американских истребителей F-35. Накануне руководитель турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что его страна готова приобрести С-400 у РФ при условии передачи технологий.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока, писал NEWS.ru.

По его словам, НАТО в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.