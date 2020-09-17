США сменили тактику в противостоянии с Россией в Сирии

https://static.news.ru/photo/69d7c5ba-f8e0-11ea-8184-fa163e074e61_660.jpg Хмейм Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Армия США высылает вертолёты для наблюдения за российскими патрулями в Сирии. Американцы избегают наземных инцидентов.

Как пишет портал «Русская весна», американские военные сменили тактику в противостоянии с российскими военными в Сирии и совершили новые провокации в провинции Эль-Хасака.

Отмечается, что сотрудники военной полиции Вооружённых сил России проводили очередное патрулирование населённых пунктов в провинции Эль-Хасака. На их сопровождение вылетели два американских боевых вертолёта AH-64 Apache.

Видимо, командование Международной антитеррористической коалиции <...> не оставляет попыток контролировать передвижение российских патрулей, только теперь не создавая препятствий на земле, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что четверо военнослужащих армии США получили травмы в инциденте с участием российских военных на северо-востоке Сирии. В Вашингтоне виновными в этой аварии назвали российских военных.

Военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронеавтомобиле «Тайфун» столкнули с дороги американский бронетранспортёр. Затем над местом инцидента на сверхнизкой высоте летал российский вертолёт, американские военные утверждают, что таким образом на них пытались оказать дополнительное давление.