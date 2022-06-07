На Аляске появились американские «Арктические ангелы» США сформировали на Аляске воздушно-десантную дивизию Arctic Angels

Фото: Sgt. Alexander Cook/U.S. Air Force

США сформировали в штате Аляска новую 11-ю воздушно-десантную дивизию, получившую название Arctic Angels, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на командование американской армии. Она состоит из двух бригад, в состав соединения также войдут вертолетная и артиллерийская бригады и части материально-технического обеспечения. Численность личного состава 11-й дивизии составит 12 тысяч военнослужащих.

В состав дивизии вошли находящиеся на Аляске 1-я и 4-я бригaды 25-й пехотной дивизии со штабом на Гавайских островах. Бывшeе командование армии США на Аляске, располагающееся на объeдиненной военной базе Эльмендорф-Ричардсон, переформировано в штаб новой дивизии. Его начальник генерал-майор Брайан Эйфлeр стал командиром дивизии.

Ранее сообщалось, что Россию тревожит вовлечение неарктических членов НАТО в военную активность Альянса в северных широтах, здесь вероятны риски непреднамеренных инцидентов с силами Блока в Арктике. Они могут в том числе нанести серьёзный ущерб хрупкой арктической экосистеме.