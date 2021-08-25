В Пентагоне оценили вероятность атаки ИГИЛ на аэропорт Кабула

Террористическая группировка ИГ («Исламское государство», запрещено в России) планирует совершить серию атак и посеять хаос в аэропорту Кабула, откуда ведётся эвакуация граждан США и других стран. Об этом сообщил телеканал CNN.

США считают, что ИГИЛ, заклятый враг «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ. — NEWS.ru), стремится посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что [группировка] способна и планирует совершить серию атак, — сообщает телеканал.

Источники в Пентагоне утверждают, что со стороны ИГИЛ идут угрозы терактов в отношении людей, которые ждут своей очереди для эвакуации из кабульского аэропорта. При этом беспокойство американских военных вызывает то, что из двух тюрем неподалёку от Кабула недавно сбежали более 100 заключённых, лояльных ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что глава азиатского департамента Министерства иностранных дел России Замир Кабулов не допускает возможности того, что Афганистан станет рассадником террористов, как территории, взятые под контроль ваххабитами в Сирии и Ираке с 2015 по 2018 год.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы («Талибан», запрещено в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.