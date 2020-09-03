США расширили список санкций по Ирану

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Министерство финансов Соединённых Штатов сообщило о расширении списка санкций по Ирану. В него добавили троих граждан (один иранец и двое китайцев) и 11 компаний.

Часть фирм базируется в Гонконге и ОАЭ. В основном, они связаны с нефтью. Полный список опубликован на сайте американского Минфина.

Санкции связаны с иранской ядерной программой. С 2015 года действовал всеобъемлющий план, выполнение условий которого снимало с Ирана введённые ранее санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Однако 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий.

5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина, в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.