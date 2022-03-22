США решили обсудить с союзниками исключение России из G20
Салливан: США изучают с союзниками вопрос об исключении России из G20
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:20, 23 марта 2022
Фото: Indonesian Finance Ministry/Global Look Press
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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом изучает с союзниками возможность исключения России из «Большой двадцатки». Он отметил, что Москва теперь не может как раньше вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе, сообщается на сайте американской администрации.
Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнёрами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления, — пояснил Салливан.
Ранее стало известно, что Джейк Салливан заявил: Вашингтон на этой неделе расскажет о новых санкциях в отношении России и об ужесточении прежних. Он добавил, что о санкциях объявит президент США Джо Байден в Европе, куда он отправится с визитом к союзникам. В частности, 24 марта Байден планирует объявить, что более 300 депутатов Госдумы окажутся под санкциями США уже на этой неделе.