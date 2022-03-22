США решили обсудить с союзниками исключение России из G20

Фото: Indonesian Finance Ministry/Global Look Press

Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев заявил, что украинские военные пытаются выбраться из окружённого Мариуполя, используя поток мирных жителей. Некоторые из них надевают женскую одежду, отметил он в беседе с РИА Новости.

Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде, — подчеркнул комбат. Он уточнил, что одного украинского военного...