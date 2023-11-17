США решили не помогать Украине: останется ли Киев без денег Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву

Фото: US Army

Новый законопроект о финансировании работы правительства США не включает дополнительную помощь Израилю и Украине. Оставит ли Вашингтон без поддержки Киев, почему, что это значит для президента Украины Владимира Зеленского?

Почему США не помогут деньгами Украине

Президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства США, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине. Соответствующую информацию подтвердили в Белом доме.

«Президент подписал закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях», — отмечается в заявлении.

Законопроект о финансировании правительства был предложен новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. В ходе своего выступления он заявил, что такие вопросы, как поддержка Израиля и Украины, должны рассматриваться отдельно от данного законопроекта. Это же касается и вопросов, связанных с защитой американских границ.

Принятие закона позволит США избежать шатдауна — остановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. С аналогичной проблемой США столкнулись 30 сентября. Тогда тоже удалось утвердить временный бюджет на 45 дней, что позволило избежать шатдауна. Помощь Украине в него не была включена, а эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС на тот момент еще не произошла.

Фото: White House/via Global Look Press Джо Байден

Как это скажется на Украине

15 ноября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя принятие конгрессом плана финансирования работы правительства США без учета помощи Украине и Израилю, заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона близится к неизбежному концу, а для Зеленского настало время «отправиться в небытие».

Как подчеркнул Медведев в своем Telegram-канале, отсутствие поддержки Израиля в законопроекте о финансировании работы правительства США — чисто технический момент, поскольку Иерусалим для конгресса «важнее собственной страны». Что касается Украины, то, по мнению Медведева, Киев стал для США бесполезен, поэтому они его «с легкостью предадут».

«И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже. Достали — слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Плюс израильско-палестинская заваруха случилась», — уверен Медведев.

При этом он добавил, что поддержка Украины со стороны США будет еще продолжаться какое-то время.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США пагубно скажется на обороноспособности Украины, сообщал NEWS.ru.

«Средства, на которые у нас есть полномочия, средства, которые нам доступны, заканчиваются. И это будет сопровождаться пагубным воздействием на способность Украины продолжать защищаться», — сказал он 15 ноября.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Сколько денег и вооружения получит Украина от США и ЕС

Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что Запад предоставит Украине средства, но гораздо меньше суммы, которая была заявлена изначально.

«Не думаю, что произойдет „откат“ Запада от Украины в целом. Какие-то деньги они им предоставят. Хотя, разумеется, они уже будут меньше тех, которые передавались на протяжении предыдущего года и нынешнего. Украина не добилась ожидаемых побед, и теперь финансирование и поставки оружия уменьшатся вплоть до достижения неких результатов. Думаю, она сможет получить несколько миллиардов, возможно, пять или шесть. Но это будет максимум на ближайшие полгода. Все, что могли, сделали», — предположил эксперт.

Обещания Запада о поставке Украине миллиона снарядов тоже не будет выполнено, уверен политолог. По его словам, будет «300 тысяч, и то к весне».

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