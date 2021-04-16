США рекомендуют осторожно летать над некоторыми районами Украины и РФ

https://static.news.ru/photo/bfbeb518-ee16-11e9-ac17-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/via Globallookpress.com

Американским авиакомпаниям рекомендуется с осторожностью совершать полёты над некоторыми районами Украины и России. Соответствующее обращение выпустило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Ведомство предупреждает о соблюдении мер осторожности при пролётах над районами Киева, Днепра, Симферополя и граничащими с ними российскими областями.

ФАУ сообщает, что подобное обращение выпущено в связи с «возможными рисками безопасности полётов, связанными с эскалацией региональной напряжённости между Россией и Украиной».

В последнее время страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «агрессивными действиями» со стороны РФ на Украине. В частности, Вашингтон заявлял об эскалации агрессии и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что войска перемещаются в пределах российской территории и на своё усмотрение. Об этом писал NEWS.ru.