США рекомендуют осторожно летать над некоторыми районами Украины и РФ

Американским авиакомпаниям рекомендуется с осторожностью совершать полёты над некоторыми районами Украины и России. Соответствующее обращение выпустило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.
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ФАУ сообщает, что подобное обращение выпущено в связи с «возможными рисками безопасности полётов, связанными с эскалацией региональной напряжённости между Россией и Украиной».
В последнее время страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «агрессивными действиями» со стороны РФ на Украине. В частности, Вашингтон заявлял об эскалации агрессии и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что войска перемещаются в пределах российской территории и на своё усмотрение. Об этом писал NEWS.ru.