США разрешили Индии покупать российскую нефть дороже ценового потолка Йеллен: Индия сможет покупать нефть РФ дороже ценового потолка G7

Фото: Gazprom/Global Look Press

США не возражают против того, чтобы Индия закупала российскую нефть по стоимости выше ценового потолка при условии, что она не будет для этого задействовать услуги западных компаний. Об этом агентству Reuters заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. Под услугами при этом подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы.

По словам Йеллен, правительство и частные компании Индии смогут «покупать нефть по любой цене, если они не используют западные услуги и нашли им альтернативу».

США при этом рассчитывают, что в случае отказа Европы от закупок топлива из РФ найти альтернативу будет непросто, поскольку многие покупатели зависят от западных услуг.

Йеллен также добавила, что США не против, чтобы Индия, Китай и страны Африки торговались о цене с Россией.

Агентство Reuters ранее сообщило, что страны G7 и Австралия договорились, что установят фиксированную цену на российскую нефть. Ценовой потолок будут постоянно оценивать.

Газета The Wall Street Journal в свою очередь сообщила, что США и их союзники пришли к договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен. Ограничение не будет касаться перепродажи сырья на суше после его доставки морем.