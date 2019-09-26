Официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Джонатан Хоффман объявил о размещении в Саудовской Аравии ещё одного ЗРК Patriot и четырёх радаров Sentinel.
Кроме того, в страну прибудут примерно 200 солдат армии США, передаёт Reuters.
Это развёртывание увеличивает и без того значительное присутствие американских войск в регионе, — отметил он.
Чиновник отметил, что это решение поддержал глава Пентагона Марк Эспер.
Ранее News.ru писал, что Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».
В свою очередь сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм предложил обсудить удары по нефтяным объектам Ирана как ответ на провокации.