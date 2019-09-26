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Официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Джонатан Хоффман объявил о размещении в Саудовской Аравии ещё одного ЗРК Patriot и четырёх радаров Sentinel.

Кроме того, в страну прибудут примерно 200 солдат армии США, передаёт Reuters.

Это развёртывание увеличивает и без того значительное присутствие американских войск в регионе, — отметил он.

Чиновник отметил, что это решение поддержал глава Пентагона Марк Эспер.

Ранее News.ru писал, что Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».

В свою очередь сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм предложил обсудить удары по нефтяным объектам Ирана как ответ на провокации.