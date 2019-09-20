https://static.news.ru/photo/c8aa8318-dc5b-11e9-b1a8-fa163e074e61_660.jpg USS Nitze Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Вашингтон направил на север Персидского залива эсминец USS Nitze. Корабль оснащён системой противоракетной обороны Aegis. Таким образом США хотят закрыть брешь в противовоздушной обороне Саудовской Аравии на северо-восточном направлении.

В Вашингтоне считают, что Иран якобы нанёс удар по нефтяным предприятиям королевства через воздушное пространство над северо-восточными районами, передаёт телеканал CBS .

Эсминец Nitze оснащён крылатыми ракетами Tomahawk и может нести до 74 противоракет SM-3 c дальностью действия 500 км.

По данным телеканала, на юге Персидского залива вблизи берегов Ирана также находится аналогичный ракетный эсминец ВМС США USS Gonzalez, а другой корабль располагается в центральной части Персидского залива.

В акватории Оманского залива в непосредственной близости от Ормузского пролива присутствует авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln ракетного крейсера и двух эсминцев. Из этого положения крылатые ракеты и палубная авиация могут достичь любой точки Ирана.

Президент Штатов Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию. Как сообщил министр обороны США Марк Эспер, американские войска «будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне». При этом глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Ираном, а отправка военных означает «послать ясный сигнал, что США поддерживают партнёров в регионе».

Ранее Тегеран заявил, что будет сбивать любые нарушающие воздушное пространство страны беспилотники. Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами также отметил, что любой ответ Ирана на внешние нарушения будет жёстким, писал News.ru.