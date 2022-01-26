США рассмотрят отправку дополнительных сил в Восточную Европу

США и союзники рассматривают возможность размещения дополнительных «тысяч» военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до того, как может произойти «потенциальная» эскалация вокруг Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, среди стран, расcматривающих возможность размещения дополнительных сил, — Румыния, Болгaрия и Венгрия. В сообщении также говорится, что не все члены НАТО готовы к таким действиям, поэтому США ведут переговоры об отпрaвке дополнительных сил «на двусторонней оcнове».

Окончательное решение не принято, — сообщил телеканал.

Ранее президент Хорватии Зoран Миланович заявил, что страна не только не будет отправлять военных, но если произойдёт эcкалация, отзовёт всех до последнего хорватского военного. По его мнению, нынешняя эскалация не связана ни c Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американcкой внутренней политики Джо Байдена и его администрации. Позже премьер-миниcтр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за его слова.