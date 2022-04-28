Администрация США направила в Конгресс новый пакет санкционных ограничений, призванных конфисковать имущество «российских олигархов», заявил американский лидер Джо Байден. В ходе выступления в Белом доме он сделал акцент на том, что Соединённые Штаты изымут доходы русских бизнесменов, которые были «получены нечестным путём». Помимо этого, Байден отправил запрос на дополнительное финансирование Киева.
Я направляю Конгрессу всеобъемлющий пакет, который укрепит наши основополагающие усилия, касающиеся российских олигархов, позволит гарантировать, что мы изымаем их полученные нечестным путем доходы, — заявил президент США.