Администрация США направила в Конгресс новый пакет санкционных ограничений, призванных конфисковать имущество «российских олигархов», заявил американский лидер Джо Байден. В ходе выступления в Белом доме он сделал акцент на том, что Соединённые Штаты изымут доходы русских бизнесменов, которые были «получены нечестным путём». Помимо этого, Байден отправил запрос на дополнительное финансирование Киева.