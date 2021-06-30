США рассматривают запрет на авиасообщение с Белоруссией

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Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович не исключил, что Турция может закрыть свои границы для россиян. Причина — рост уровня заболеваемости коронавирусом, сообщает URA.RU.

Закрыться, по словам вице-президента АТОР, могут в этом случае не только Турция, но и любые другие страны. Мы сейчас лидер по количеству заболеваний. Теоретически любая страна может закрыться, — отметил...