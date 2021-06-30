США рассматривают запрет на авиасообщение с Белоруссией
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
00:24, 30 июня 2021
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Министерство транспорта США рассматривает возможность запрета продажи авиабилетов в Белоруссию. Это касается и рейсов с пересадкой в третьих странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства.
Ведомство объявило общественное обсуждение данной инициативы до 1 июля.
Сегодня, 29 июня 2021 года, Министерство транспорта США издало приказ, предлагающий запрет на продажу пассажирских авиабилетов... между Соединёнными Штатами и Белоруссией, — цитирует агентство ответ американского Минтранса.
В случае принятия запрета американские власти планируют сохранить разовые ситуации в виде исключений, отвечающих интересам страны. В том числе из соображений гуманитарной необходимости, национальной безопасности.
Накануне Госдеп США поддержал рекомендацию американцам не ездить в Белоруссию. Дипведомство аргументировало это рисками произвольных арестов и высоким уровнем распространения коронавируса.
Как сообщалось ранее, Госдепартамент США не стал менять опубликованные ранее рекомендации американским гражданам об отказе путешествовать в Россию. В составленном Госдепом списке стран «28 июня Россия остаётся на четвёртом уровне — не путешествовать».