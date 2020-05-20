США расшили санкции против Ирана

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело новые санкции против Ирана. Под ограничения попали девять граждан страны и три компании.
Они связаны с правоохранительными органами и системой исполнения наказаний государства,
Как ранее писал NEWS.ru, замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин считает, что вызванный коронавирусом кризис стал катализатором уже существующих трендов международных отношений. При этом он может оказать существенное влияние на развитие главных треков внешней политики.
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