США расшили санкции против Ирана

https://static.news.ru/photo/5f5c69ca-9aa2-11ea-8436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело новые санкции против Ирана. Под ограничения попали девять граждан страны и три компании.

Они связаны с правоохранительными органами и системой исполнения наказаний государства, передаёт ТАСС. Среди попавших под санкции юридических лиц две тегеранские тюрьмы и Фонд сотрудничество правоохранительных сил Ирана.

Как ранее писал NEWS.ru, замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин считает, что вызванный коронавирусом кризис стал катализатором уже существующих трендов международных отношений. При этом он может оказать существенное влияние на развитие главных треков внешней политики.