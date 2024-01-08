США пустят истребители над Боснией и Герцеговиной, чтобы запугать сербов Посольство США: два F-16 пролетят над Боснией и Герцеговиной в знак поддержки

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis/Eur/Global Look Press

Истребители F-16 ВВС США пролетят над Боснией и Герцеговиной (БиГ) в знак поддержки, сообщило посольство Вашингтона в Сараево. Отмечается, что целью пролета двух военных лайнеров является предупреждение для жителей Республики Сербской от «сепаратистской деятельности».

Два истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС США проведут двухсторонние учения «воздух — земля» совместно с наземными совместными координаторами терминальных атак (СКТА) из числа военнослужащих спецназа США и армии Боснии и Герцеговины во второй половине 8 января, — сказали в дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что мероприятие будет демонстрацией взаимодействия двух армий, обеспечивающего «мир и порядок» на Западных Балканах. Американская дипмиссия подчеркнула, что США таким образом выражают свою приверженность территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская образовалась в составе Боснии и Герцеговины после югославских событий. РС является частью государства на основе Дейтонского соглашения. Однако в 2016-м президент Милорад Додик поднимал вопрос об отдалении республики от Боснии, а в 2021 году депутаты Народной скупщины (нижней палаты парламента) поддержали выход из вооруженных сил, судебной и налоговой системы БиГ. После этого прокуратура Боснии и Герцеговины инициировала дело о подрыве конституционного порядка против властей РС.

Ранее около 85 американских солдат приняли участие в совместных учениях США и Армении Eagle Partner 2023, сообщили на сайте командования армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF). Учения проходили с 11 по 20 сентября на полигонах Зар и Армавир под Ереваном, указали в Пентагоне. Полковник Мартин О’Доннелл отметил, что американо-армянские учения позволят странам «выстроить отношения на тактическом уровне» и повысить «оперативную совместимость» подразделений для миротворческих операций.