США провёл испытания усовершенствованной ракеты наземной системы ПРО

Военные США успешно провели испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика системы ПРО наземного базирования, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Агентства по ПРО Министерства обороны США. В ходе испытания американские военные впервые проверили систему, при которой используются только две из трех ступеней ракеты, что дает большую гибкость при поражении цели.

Как стало известно, пуск ракеты был произведён из шахты на базе Вандерберг (штат Калифорния). В соответствии с планами американских властей, такие технологии дадут возможность ещё раз оценить ситуацию и принять окончательное решение даже после пуска противоракеты.

По словам представителей ведомства, были достигнуты все поставленные задачи. Однако специалистам ещё предстоит проверить телеметрию для окончательных выводов. Проверенная наземная система ПРО позволяет произвести захват и поражение баллистических ракет средней и большой дальности.

Ранее сообщалось, что ракета Alpha производства компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта. Запуск ракеты произошёл в 18:59 2 сентября по местному времени (05:59 3 сентября по московскому времени) с площадки на базе ВВС «Вандерберг» в Калифорнии. Это был первый испытательный полёт ракеты Alpha, которую в компании предназначают для растущего рынка небольших спутников.