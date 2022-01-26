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США провели переговоры с альтернативными поставщиками газа для Европы

13:41, 26 января 2022
США провели переговоры с альтернативными поставщиками газа для Европы Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
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Соединённые Штаты проводят переговоры с поставщиками газа по всему миру на случай обострения ситуации на Украине и прекращения поставок из России, об этом сообщает агентство The Washington Post со ссылкой на свои источники. Как отмечается, США уже контактировали с поставщиками из Африки, Азии и с Ближнего Востока.

Мы ведём переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и выделить эти объёмы европейским покупателям, — цитирует The Washington Post высокопоставленного чиновника в администрации президента США.

Ранее стало известно, что США в рамках санкций против России из-за ситуации вокруг Украины рассматривают возможность блокады поставок в Европу российского сырья. Германия обеспокоена этим и настаивает на исключениях в ограничениях для энергетического сектора. При этом Германия не против ввода других санкций в случае российской «агрессии».

По заявлениям США и Великобритании, Россию в случае попытки вторжения на Украину ждут небывалые и более масштабные санкции по сравнению с 2014 годом. Ущерб для России может составить $50 млрд.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что может рассмотреть возможность введения санкций напрямую против российского коллеги Владимира Путина. Условием для этого он считает вторжение России на Украину.

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