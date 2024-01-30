США проведут масштабные военные учения у оспариваемой Китаем территории

Фото: Navy Petty Officer 1st Class Charles J. Scudella III

Вооруженные силы США и Филиппин проведут масштабные военные учения вблизи оспариваемых Китаем островов, сообщает информационное агентство Bloomberg. По его данным, учения получат название Balikatan, что в переводе с филиппинского означает «плечом к плечу». Предполагается, что проведение совместных с США военных мероприятий может стать первым шагом Филиппин к вступлению в НАТО.

Представитель армии Филиппин Франсель Маргарет Падилья подчеркнул, что в учениях задействуют военные корабли. Их направят к островам Спратли, которые принадлежат сразу нескольким азиатским государствам. В частности на них расположены объекты Китая, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Брунея. По словам Падильи, отдельное внимание на учениях также будет уделяться вопросам ведения информационной войны в киберпространстве.

Помимо количества [кораблей, участвующих в учениях Balikatan], мы будем в значительной степени ориентироваться на качество учений, — подытожил он.

Отмечается, что в 2023 году США и их союзники в Азии также проводили масштабные учения. Они проходили в акватории Южно-Китайского моря, в которой расположено большое количество спорных островов. Участие в учениях принимали 17,6 тысячи военнослужащих.

Как сообщалось ранее, страны НАТО планируют создать систему, получившую неформальное название «военный Шенген». Она позволит военным формированиям свободно перемещаться в пределах границ стран, состоящих в НАТО. Предполагается, что ее могут согласовать до июльского саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне.