США попросили Японию ввести экономические санкции против России

США предложили Японии рассмотреть возможность введения экономических санкций против России в случае, если Москва решит «вторгнуться» на Украину, сообщает японское агентство Kyodo News со ссылкой на дипломатические источники. При этом отмечается, что для Токио вопрос введения ограничений является крайне сложным, поскольку это может привести к ухудшению отношений с РФ и оказать негативное влияние на переговоры о мирном договоре.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на этой неделе не смог сообщить о планах по введению санкций против России, уйдя от ответа. Газета Nikkei провела социологический опрос, чтобы узнать мнение общественности о необходимости Токио поддержать санкционную политику Запада в отношении Москвы. Мнения разделились почти поровну: около 45% опрошенных считают, что нужно учитывать интересы своей страны и принимать независимые решения, а 43% утверждают, что Япония должна разделить позицию Штатов о мерах против России.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 января провёл переговоры с американским лидером Джо Байденом. Во время разговора стороны договорились продолжать тесное сотрудничество, «направленное на предотвращение вторжения России на Украину».

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что планирует продвигать переговоры о мирном договоре с Россией на основе построения отношений доверия с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом японский политик сказал в ходе выступления на пленарном заседании верхней палаты парламента своей страны.

Ранее политолог Василий Кашин высказал мнение, что Соединённые Штаты оказывают давление на Японию, требуя ввода экономических санкций против России. Однако в Токио, по его словам, не торопятся портить отношения с Москвой и пытаются найти общий язык с РФ.