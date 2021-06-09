США просит экстрадировать из Швейцарии российского бизнесмена Клюшина

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Американские власти направили Минюсту Швейцарии запрос об экстрадиции российского бизнесмена Владислава Клюшина. Его подозревают в торговле инсайдами. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Российский гражданин Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции, — заявила журналистам представитель Федерального управления юстиции Ингрид Райзер.

По её словам, Клюшин обвиняется вместе с другими соучастниками в «инсайдерской торговле на десятки миллионов».

Пресс-секретарь Министерства юстиции рассказала, что российский бизнесмен выступил против своей экстрадиции в США. Им была подана апелляция на своей арест 20 мая, но суд отклонил её.

Клюшин управляет несколькими компаниями, а также является владельцем группы М13, которая разработала систему мониторинга СМИ и социальных сетей «Катюша», используемую администрацией президента и рядом других министерств. В ряде СМИ сообщалось, что бизнесмен близок к Алексею Громову — первому заместителю руководителя администрации президента России.

Ранее NEWS.ru разбирался, что делать, если человека разыскивает Интерпол и как оспорить неправильные действия международной полиции. Она только кажется инструментом правосудия в борьбе с опасными преступниками, но при детальном изучении этого органа становится понятно, что здесь далеко не всё так однозначно.