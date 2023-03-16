США продолжат летать над Черным морем вопреки требованиям России Кирби: пилоты США продолжат летать над Черным морем и собирать данные

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Соединенные Штаты не будут соблюдать российские воздушные ограничения над Черным морем и продолжат собирать разведданные, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, американские пилоты летают в регионе на законных основаниях, передает ТАСС.

Они [представители РФ] могут объявлять все, что хотят, они могут говорить все, что хотят. Мы собираемся продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом. Авиация США летает в международном пространстве на законных основаниях, — сказал Кирби.

Он заявил, что сбор разведданных в регионе необходим для удовлетворения интересов США, а также для защиты и поддержки Украины.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.