https://static.news.ru/photo/fd485804-3a05-11ea-9613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США продлили до 22 апреля лицензию на работу американской нефтегазовой компании Chevron на территории Венесуэлы. Вместе с ней разрешения получили корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.

Санкции, которые США ввели в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с предприятиями, подконтрольными правительству Николаса Мадуро. Этим пяти компаниям выдавалась лицензия в порядке исключения. Её срок истекал 22 января.

Накануне США ввели санкции против венесуэльских депутатов за «подрыв демократии». Всего в списке оказалось восемь человек. Вашингтон обвинил их в том, что они «по указанию Николаса Мадуро подрывали демократический процесс» и предприняли «неудавшуюся попытку захватить власть в Национальной ассамблее», писал NEWS.ru.