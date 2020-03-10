https://static.news.ru/photo/1a073f02-62fe-11ea-a3a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман прокомментировал высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о смягчении позиции американских властей в вопросе продажи батареи Patriot. По его словам, такая сделка может состояться только с условием возврата ранее приобретённых у России систем C-400.

Он отметил, что что глава Пентагона Марк Эспер обозначил свою позицию изначально и не менял её, передаёт ТАСС.

Взгляды министра на это были ясны по существу с того дня, когда он приступил к исполнению своих обязанностей. Они заключаются в том, что Турция не получит батарею Patriot, если не вернет С-400, — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поставку зенитных ракетных комплексов Patriot. Планируется, что ЗРК будут размещены на турецко-сирийской границе для защиты от возможных нападений авиации.