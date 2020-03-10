Официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман прокомментировал высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о смягчении позиции американских властей в вопросе продажи батареи Patriot. По его словам, такая сделка может состояться только с условием возврата ранее приобретённых у России систем C-400.
Он отметил, что что глава Пентагона Марк Эспер обозначил свою позицию изначально и не менял её,
Взгляды министра на это были ясны по существу с того дня, когда он приступил к исполнению своих обязанностей. Они заключаются в том, что Турция не получит батарею Patriot, если не вернет С-400, — подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поставку зенитных ракетных комплексов Patriot. Планируется, что ЗРК будут размещены на турецко-сирийской границе для защиты от возможных нападений авиации.
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