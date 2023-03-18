США продадут Греции военную технику на $268 млн

Фото: U.S. Navy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американский Госдепартамент дал согласие на продажу бронированных машин морского десанта Греции на сумму в $268 миллионов, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Речь идет о 76 плавающих бронемашин AAV-7A1 разных модификаций. В пакет поставки также включены 63 пулемета 50-го калибра, гранатометы MK-19, тепловизионные прицельные системы, оборудование и комплектующие.

Госдепартамент одобрил потенциальную продажу правительству Греции десантных машин-амфибий и соответствующего оборудования на общую сумму в $268 миллионов. Сделка будет способствовать реализации целей американской внешней политики, а также позволит улучшить защиту союзника по НАТО, — сообщается на сайте агентства.

Ведомство уведомило конгресс о принятом решении, после чего у законодателей будет 30 дней, чтобы заблокировать сделку.

Ранее Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса «воздух — земля». Отмечается, что стоимость пакета вооружений для самолетов, вертолетов и беспилотников обойдется Варшаве в $150 миллионов. По данным агентства по оборонному сотрудничеству США, соответствующее уведомление уже направлено в конгресс.