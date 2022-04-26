США призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу Госдеп США призвал Турцию освободить пожизненно осуждённого правозащитника Кавалу

Госдеп призвал Турцию освободить осуждённого на пожизненный срок правозащитника Османа Кавалу. Позицию ведомства объявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

США глубоко обеспокоены и разочарованы решением суда. <...> Мы вновь призываем Турцию освободить Османа Кавалу. <...> Мы призываем правительство [республики] соблюдать права и свободы всех граждан Турции и прекратить политически мотивированные преследования, — написал Прайс.

Кавала был осужден за попытку изменения конституционного порядка и смещения действующего правительства страны. По мнению властей, правозащитник причастен к событиям, происходившим в Турции в 2013 году.

По этому делу проходили ещё семь участников, они получили по 18 лет тюрьмы. При этом Кавала был оправдан по обвинению в шпионаже.

Минувшей осенью целый ряд стран, в числе которых были Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Франция, Финляндия, Швеция, призвал Турцию освободить Кавалу. После этого президент Турции Эрдоган поручил объявить послов этих стран персонами нон грата.

После того, как дипмиссии названных стран признали необходимость уважать законы турецкого руководства. конфликт был исчерпан.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США вводят визовые рестрикции в отношении ряда белорусских граждан за преследование диссидентов. Их применили в рамках «запрета Хашогги», названного так в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашогги. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.