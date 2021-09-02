США призвали союзников отказаться от оборонных сделок с Россией

Госдепартамент США призвал союзников избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере после договора о военном сотрудничестве России и Саудовской Аравии. Об этом сообщил для РИА Новости представитель американского ведомства.

Мы продолжаем призывать всех наших партнёров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», — заявил представитель.

При этом, по его словам, США и Саудовская Аравия, как и раньше, близко сотрудничают по вопросу безопасности.

Соглашение между Россией и Саудовской Аравией было заключено 23 августа. Его в присутствии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу подписали замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и принц Халид ибн Салман Аль Сауд.

Ранее сообщалось, что российский кабмин поручил Минобороны РФ заключить договор с Саудовской Аравией о сотрудничестве в военной сфере между двумя государствами.