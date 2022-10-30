США призвали Россию возобновить участие в зерновой сделке Блинкен: США призывают Россию возобновить участие в зерновой сделке

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны сожалеют о решении России приостановить участие в зерновой сделке. Американский чиновник призвал стороны поддерживать работу инициативы. Слова Блинкена приводит ТАСС.

США сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в деятельности в рамках «черноморской зерновой инициативы», запущенной при содействии ООН. Мы призываем все стороны продолжать работу этой важной и спасающей жизни инициативы. <...> Мы призываем правительство РФ возобновить свое участие в инициативе, — сказал глава Госдепа.

По словам Блинкена, благодаря данной сделке удалось перевезти 9 млн метрическиз тонн продовольствия и снизить цены во всем мире.

Это было успехом, это должно продолжаться, — подчеркнул американский чиновник.

Он добавил, что любые попытки подорвать критически важный путь экспорта зерна являются заявлениями о том, что люди мира будут вынуждены платить за пищу больше или голодать.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

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