Посольство Соединённых Штатов в Киеве заявило, что Россия должна вернуть Украине контроль над участками границы самопровозглашённых республик с РФ. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии США в Киеве.

Российская делегация при совете ОБСЕ 2 сентября заявила, что контроль над пограничными пунктами Гуково и Донецк останется за Россией. На что украинская сторона указала как на нарушение четвертого пункта Минских соглашений.

Сегодня, спустя 7 лет после подписания первого протокола соглашений в Минске, американская дипломатия выступила с заявлением.

В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины, — озвучили свою позицию США.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского назвали комиком, который не соблюдает Минские соглашения. Читатели французских СМИ в своих комментариях дали оценку действиям официального Киева, как незаинтересованной в соблюдении положений договора стороне.