16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

США призвали Россию вернуть Украине контроль над её западными границами

12:25, 05 сентября 2021
США призвали Россию вернуть Украине контроль над её западными границами Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Посольство Соединённых Штатов в Киеве заявило, что Россия должна вернуть Украине контроль над участками границы самопровозглашённых республик с РФ. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии США в Киеве.

Российская делегация при совете ОБСЕ 2 сентября заявила, что контроль над пограничными пунктами Гуково и Донецк останется за Россией. На что украинская сторона указала как на нарушение четвертого пункта Минских соглашений.

Сегодня, спустя 7 лет после подписания первого протокола соглашений в Минске, американская дипломатия выступила с заявлением.

В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины,озвучили свою позицию США.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского назвали комиком, который не соблюдает Минские соглашения. Читатели французских СМИ в своих комментариях дали оценку действиям официального Киева, как незаинтересованной в соблюдении положений договора стороне.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео