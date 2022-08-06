США призвали РФ принять «субстантивное предложение» по обмену заключенными

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России следует принять так называемое «субстантивое предложение» США по обмену заключенными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, администрация Штатов нацелена продолжить миссию по данному вопросу.

Мы намерены продолжать призывать Россию принять субстантивное предложение, которое мы выдвинули перед ней, — сказала Жан-Пьер.

Она также добавила, что освобождение незаконно удерживаемых, по мнени. Вашингтона, лиц в РФ остается приоритетом для администрации главы государства Джо Байдена. США считают целесообразным продолжить переговоры с Россией по обмену заключенными в непубличном формате.

И мы намерены следовать этому принципу, — резюмировала Жан-Пьер.

На минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что намерен обсудить вопрос обмена Бута на американцев Грайнер и Уилана с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Также сообщалось, что США получили от России встречное предложение относительно обмена заключенными. Однако Белый дом не считает предложенный вариант серьезным и не станет вести по нему переговоры.

Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков. Пол Уилан приговорён к многолетнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже.

Россиянин Виктор Бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осуждён за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Сам Бут отрицает свою вину.