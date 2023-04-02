Американское руководство одержимо скоротечными войнами, но оно должно отказаться от такой стратегии, пишет американский журнал Foreign Policy. По мнению журналистов, ни одна война, которую США затеяли не была «маленькой и победоносной». По словам автора статьи, США каждый раз «проявляют стратегическую нетерпеливость».
Вашингтон каждый раз проявляет стратегическую нетерпеливость, которой пользуются враги. Такая же одержимость скоротечными войнами влияет сегодня и на освещение военных действий на Украине, — сказано в публикации.
В материале отмечается, что в случае с Украиной «было бы предпочтительнее» начать переговорный процесс.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над Донбассом и Запорожьем после разгрома группировки в Артемовске. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский «упорно сражается» за Артемовск, так как понимает, что российские силы могут перейти в быстрое наступление. Он добавил, что при таком раскладе ВС РФ консолидируют силы в регионах, которые недавно вошли в состав Российской Федерации.