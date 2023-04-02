США призвали перестать рассчитывать на быстрые войны Foreign Policy: Вашингтон должен отказаться от одержимости скоротечными войнами

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Белый дом

Американское руководство одержимо скоротечными войнами, но оно должно отказаться от такой стратегии, пишет американский журнал Foreign Policy. По мнению журналистов, ни одна война, которую США затеяли не была «маленькой и победоносной». По словам автора статьи, США каждый раз «проявляют стратегическую нетерпеливость».

Вашингтон каждый раз проявляет стратегическую нетерпеливость, которой пользуются враги. Такая же одержимость скоротечными войнами влияет сегодня и на освещение военных действий на Украине, — сказано в публикации.

В материале отмечается, что в случае с Украиной «было бы предпочтительнее» начать переговорный процесс.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над Донбассом и Запорожьем после разгрома группировки в Артемовске. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский «упорно сражается» за Артемовск, так как понимает, что российские силы могут перейти в быстрое наступление. Он добавил, что при таком раскладе ВС РФ консолидируют силы в регионах, которые недавно вошли в состав Российской Федерации.