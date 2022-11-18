США призвали КНДР к серьезным переговорам после ракетного пуска

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Власти США призвали Северную Корею к серьезным переговорам после ракетного пуска. Кроме того, в Вашингтоне считают, что все страны должны осудить действия Пхеньяна. Заявление Белого дома цитирует РИА Новости. Отмечается, что Штаты решили «не закрывать дверь для дипломатии» после произошедшего.

Мы призываем все страны осудить эти нарушения и призываем КНДР к серьезным переговорам. Дверь для дипломатии еще не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия и вместо этого выбрать дипломатическое взаимодействие, — говорит Белый дом.

Вашингтон намерен предпринять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Также речь идет о безопасности Японии и Южной Кореи.

Также выяснилось, что американский вице-президент Камала Харрис решила созвать встречу с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии после произошедшего.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что военные засекли запуск Пхеньяном одной баллистической ракеты малой дальности. По их данным, ее запустили в сторону Японского моря примерно в 10:48 (04:48 мск) 17 ноября из района города Вонсан.

Позднее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сказал, что ракета могла достичь США, если бы была направлена по иной траектории. По его словам, в настоящее время Токио анализирует произошедшее, но уже подсчитал, что полет продолжался почти 70 минут.