США призвали Китай выступить с осуждением в адрес России

США призывают Китай выступить со словами осуждения в адрес России и проводимой ею спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявила на брифинге в понедельник, 21 марта, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, пишут «Известия».

Псаки отметила, что США продолжают поддерживать «открытые каналы коммуникации» с КНР.

Наша позиция в том, что устное осуждение действий президента [России Владимира] Путина и действий российских военных важно и крайне необходимо. Речь идет о том, на какой стороне истории вы желаете находиться, — заявила пресс-секретарь.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подвергнет визовым ограничениям некоторых представителей КНР. По его словам, данная мера коснётся тех, кого в США считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».

На это Китай ответил, что Китай считает санкции США против своих чиновников серьёзным нарушением норм, которые регулируют международные отношения.

Ранее сообщалось, что Китай в феврале получил из России почти 401 тысячу тонн сжиженного природного газа (СПГ), что почти в два раза превышает объём, полученный за тот же период годом ранее. Отмечается, что общий объём импорта СПГ в Китай уменьшился на 12% на фоне роста цен на газ, в то время как доля России в импорте СПГ выросла в феврале до 8%.