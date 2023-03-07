США призвали Киев готовить энергосистему к новой зиме уже сейчас Госдеп США: Киеву и союзникам нужно начинать готовить энергосистему к следующей зиме

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине и ее союзникам следует уже сейчас начинать готовить энергетическую систему страны к следующему сезону холодов. Такое заявление на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне сделал заместитель госсекретаря США по энергетике, бывший посол Вашингтона в Киеве Джеффри Пайетт. Его слова приводит РИА Новости.

Задача, которая сейчас стоит перед нами, — это готовиться к следующей зиме. Думаю, нам всем, как союзникам Украины, важно думать о том, какие шаги необходимо предпринять от текущего момента до следующей осени, чтобы сделать энергосистему настолько сильной, насколько возможно, — сказал Пайетт.

Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может занять год. Он подчеркнул, что для проведения соответствующих работ потребуется несколько миллиардов долларов.

В свою очередь первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критически важной инфраструктуре страны, превышает $127 млрд.