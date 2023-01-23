США призвали Алиева удвоить силы в мирных переговорах с Арменией

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Ильхам Алиев

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией и разблокировать Лачинский коридор. По его словам, это необходимо для восстановления движения коммерческих грузов и для снижения риска гуманитарного кризиса.

Секретарь призвал президента Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией, — говорится в сообщении Госдепа.

До этого заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян сказал, что Баку пытался помешать диалогу по Лачинскому коридору в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, азербайджанская делегация выступила против включения вопроса в повестку сессии, но во время голосования подавляющее большинство парламентариев поддержало его обсуждение.

Ранее Алиев заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно. По его словам, за последнее время по коридору проехало около 400 грузовых машин российских миротворцев, которые перевозят гуманитарную помощь.